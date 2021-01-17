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Панарин: в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Хороший урок для «Рейнджерс»

Панарин: в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Хороший урок для «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). В первом матче сезона между этими командами «синерубашечники» потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

«После того матча в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Это был очень хороший урок для „Рейнджерс“», — сказал Панарин.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.

Георгиев оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ, Сорокин отразил 27 бросков из 32
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