Панарин: в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Хороший урок для «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). В первом матче сезона между этими командами «синерубашечники» потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

«После того матча в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Это был очень хороший урок для „Рейнджерс“», — сказал Панарин.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.