«Монреаль» с Романовым разгромил «Эдмонтон», Макдэвид не забивал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей дублю оформили Джефф Питри и Томаш Татар и ещё одну шайбу забросил Джейк Эванс. Единственный гол за «Монреаль» забил Слэйтер Куккук. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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