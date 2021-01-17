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«Монреаль» с Романовым разгромил «Эдмонтон», Макдэвид не забивал

«Монреаль» с Романовым разгромил «Эдмонтон», Макдэвид не забивал
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дублю оформили Джефф Питри и Томаш Татар и ещё одну шайбу забросил Джейк Эванс. Единственный гол за «Монреаль» забил Слэйтер Куккук. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Питри (Судзуки, Уэбер) – 06:50' (5x4)   0:2 Татар (Дано, Галлахер) – 22:18' (5x5)   0:3 Питри (Дано) – 27:27' (5x5)   0:4 Эванс – 29:17' (4x5)   0:5 Татар (Галлахер) – 49:47' (5x5)   1:5 Куккук (Бэрри, Макдэвид) – 52:59' (5x5)
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