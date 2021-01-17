Тротц — о травме Варламова на раскатке: это просто неприемлемо и несправедливо

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц раскритиковал свою команду после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5). Проблемы «островитян» начались на раскатке, когда один из игроков команды травмировал основного голкипера Семёна Варламова. В результате дебютный матч в лиге провёл Илья Сорокин.

«Травмировать вратаря на раскатке — просто неприемлемо. Это было несправедливо по отношению к Варламову и Сорокину. В дальнейшем мы были просто мусором и бросили Илью на произвол судьбы», — сказал Тротц.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.