Три российских игрока стали тремя звёздами матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Тремя звёздами матча стали сразу три российских игрока – голкипер Александр Георгиев и нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин.
Напомним, в матче с «Айлендерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин оформили по дублю. Российский голкипер Александр Георгиев отстоял на ноль.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
«Рейнджерс» разгромили «Айлендерс». Панарин и Бучневич оформили по дублю
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