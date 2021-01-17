Три российских игрока стали тремя звёздами матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Тремя звёздами матча стали сразу три российских игрока – голкипер Александр Георгиев и нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Напомним, в матче с «Айлендерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин оформили по дублю. Российский голкипер Александр Георгиев отстоял на ноль.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.