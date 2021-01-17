Куинн — о Бучневиче: я люблю этого парня. Он делает вещи, которых не делал два года назад
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил положительные изменения в игре нападающего Павла Бучневича.
«Я люблю этого парня. Если мы отвлечёмся от хоккея, то я называю его счастливый капитан. Он действительно вырос как игрок. Сейчас он просто много работает и получает вознаграждение в виде статистики. Павел делает вещи, которых не делал два года назад», — сказал Куинн.
Напомним, в начале совместной работы у американского специалиста складывались напряжённые отношения с Бучневичем. Куинн публично критиковал российского форварда за отсутствие старания на льду и периодические выключения из игры. Главный тренер «синерубашечников» переводил воспитанника череповецкого хоккея в четвёртое звено, снимал с матчей и даже отправлял в запас.
Куинн: Бучневич проводит лучший тренировочный лагерь за время моей работы в «Рейнджерс»
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