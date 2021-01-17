Бриндамор — о поражении «Каролины»: не знаю, что смотрел два периода

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4).

«Соперник работал на льду на протяжении всего матча, в отличие от нас. Сегодня мы просто не играли в наш хоккей. Я вообще не знаю, что смотрел два периода. К третьему отрезку характер матча уже был определён. В этой лиге нельзя так действовать», — сказал Бриндамор.

В составе победителей дубль оформил Дилан Ларкин и ещё по разу забили Бобби Райан и Робби Фаббри. В составе проигравшей команды отличились Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников. Также в этой встрече Свечников отметился результативной передачей. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников очков не набрал.