Бриндамор — о поражении «Каролины»: не знаю, что смотрел два периода
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4).
«Соперник работал на льду на протяжении всего матча, в отличие от нас. Сегодня мы просто не играли в наш хоккей. Я вообще не знаю, что смотрел два периода. К третьему отрезку характер матча уже был определён. В этой лиге нельзя так действовать», — сказал Бриндамор.
В составе победителей дубль оформил Дилан Ларкин и ещё по разу забили Бобби Райан и Робби Фаббри. В составе проигравшей команды отличились Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников. Также в этой встрече Свечников отметился результативной передачей. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников очков не набрал.
Гол и передача А. Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»
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