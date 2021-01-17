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«Нэшвилл» забросил 3 шайбы за 4 минуты и обыграл «Коламбус», у Григоренко «-2»

«Нэшвилл» забросил 3 шайбы за 4 минуты и обыграл «Коламбус», у Григоренко «-2»
Хоккей / НХЛ 0

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забили Рокко Гримальди, Филип Форсберг, Брэд Ричардсон, Люк Канин и Колтон Сиссон. В составе проигравшей команды отличились Ник Фаолиньо и Александр Тексье.

За 10 минут до конца встречи счёт был равным — 2:2, но «Нэшвиллу» удалось забросить три шайбы за четыре минуты.

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фолиньо (Дель Зотто, Тексье) – 07:58' (5x5)   1:1 Гримальди (Эллис) – 09:43' (5x5)   2:1 Форсберг – 41:43' (5x5)   2:2 Тексье (Фуди, Дель Зотто) – 45:47' (5x5)   3:2 Ричардсон (Экхольм) – 51:00' (5x5)   4:2 Канин (Казинс, Дюшейн) – 54:27' (5x5)   5:2 Сиссонс (Арвидссон, Фаббро) – 55:22' (5x5)
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