«Нэшвилл» забросил 3 шайбы за 4 минуты и обыграл «Коламбус», у Григоренко «-2»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забили Рокко Гримальди, Филип Форсберг, Брэд Ричардсон, Люк Канин и Колтон Сиссон. В составе проигравшей команды отличились Ник Фаолиньо и Александр Тексье.

За 10 минут до конца встречи счёт был равным — 2:2, но «Нэшвиллу» удалось забросить три шайбы за четыре минуты.

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1».