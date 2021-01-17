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Атанасиу забил третий гол в ворота «Миннесоты» после потери Капризова

Атанасиу забил третий гол в ворота «Миннесоты» после потери Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Третью шайбу забросил Андреас Атанасиу после потери российского нападающего Кирилла Капризова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, ранее Капризов установил рекорд НХЛ, став первым новичком за всю историю лиги, сумевшим набрать три очка в дебютном матче, при этом отличившись в овертайме. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

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