Свечников после матча с двумя очками: игроки «Каролины» вышли неготовыми. Особенно я

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4).
«Всё дело в мировоззрении. Старт матча получился очень тяжёлым для нашей команды. Мы вышли на лёд и оказались совсем не готовыми. Особенно я. Я был не готов к этому матчу», — критически оценил свою игру Свечников.
В составе победителей дубль оформил Дилан Ларкин и ещё по разу забили Бобби Райан и Робби Фаббри. В составе проигравшей команды отличились Винсент Трочек и Свечников. Также в этой встрече Андрей отметился результативной передачей. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников очков не набрал.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.
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