Андерс Ли — о 0:5 в матче с «Рейнджерс»: Сорокин заслужил гораздо большего

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5).
«Я скажу, что мы провели очень плохой матч. Это был совсем не тот хоккей, в который хочет играть наша команда. Слишком много удалений, очень много необязательных ошибок, слишком много потерь. Соперник просто выглядел намного лучше. Оценить игру Сорокина? Он заслужил гораздо большего», — цитирует Ли nyihockeynow.
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.
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