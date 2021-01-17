Голкипер «Торонто» — о голе Штюцле: какой талант! Просто хотел пожать ему руку

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2) прокомментировал пропущенный гол от Тима Штюцле. Немец поймал шайбу на клюшку после «верхового» рикошета, сумев идеально попасть и по самой шайбе, и между щитков Кэмпбеллу.

«Если вынести за скобки то обстоятельство, что я должен был отражать этот бросок, то в тот момент мне просто хотелось пожать ему руку. Это был чертовски хороший момент в его исполнении. Какой молодой талант! Это так хорошо для всей лиги. Что касается лично моей игры, то можете не сомневаться, в следующий раз я буду лучше», — цитирует Кэмпбелла журналист Марк Мастерс.

Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.