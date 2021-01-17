Стэйпл — о втором голе Бучневича: Сорокин упал на колено и отвернулся. Илья научится

Журналист TheAthletic Артур Стэйпл прокомментировал действия голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5). Российский вратарь парировал 27 бросков из 32, пропустив по две шайбы от Артемия Панарина и Павла Бучневича. Второй гол Павла получился необязательным для Сорокина.

«Фантастическая статистика по третьему голу «Рейнджерс». За весь прошлый сезон с этого участка льда было проведено только 1,4% бросков. Сорокин упал на колено и отвернулся. Илья научится», — написал Стэйпл.

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Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в первом же матче в этой регулярке.