Стэйпл — о втором голе Бучневича: Сорокин упал на колено и отвернулся. Илья научится

Журналист TheAthletic Артур Стэйпл прокомментировал действия голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5). Российский вратарь парировал 27 бросков из 32, пропустив по две шайбы от Артемия Панарина и Павла Бучневича. Второй гол Павла получился необязательным для Сорокина.
«Фантастическая статистика по третьему голу «Рейнджерс». За весь прошлый сезон с этого участка льда было проведено только 1,4% бросков. Сорокин упал на колено и отвернулся. Илья научится», — написал Стэйпл.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в первом же матче в этой регулярке.
- 17 января 2021
-
09:04
-
08:53
-
08:49
-
08:47
-
08:41
-
07:55
-
07:53
-
07:19
-
07:11
-
07:05
-
06:56
-
06:50
-
06:35
-
06:33
-
06:12
-
06:06
-
06:03
-
06:00
-
05:55
-
05:45
-
05:44
-
05:40
-
05:34
-
05:25
-
05:07
-
04:21
-
04:06
-
03:40
-
03:19
-
02:51
-
02:34
-
01:45
-
00:12
- 16 января 2021
-
23:53
-
23:45