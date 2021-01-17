Суббэн перепутал Беларусь с Россией, поздравляя Шаранговича с первым голом в НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович в матче регулярного чемпионата с командой «Бостон Брюинз» забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.



В овертайме при счёте 1:1 «дьяволы» убежали в контратаку «два в один». Дэймон Сиверсон в борьбе с игроком «Бостона» отдал потрясающую передачу за спину, не глядя, на Шаранговича. Нападающий, выйдя один на один с Ярославом Галаком, мощно бросил и пробил голкипера, тем самым принеся команде победу всего за две секунды до конца овертайма.

Любопытный эпизод произошёл после матча, когда защитник «дьяволов» Пи Кей Суббэн решил поздравить белорусского форварда с дебютным голом в НХЛ. Канадский защитник разместил в своих «инстасториз» пост: «Мама Россия, поздравляю с первым из множества голов». Впоследствии Суббан исправился и опубликовал новый пост: «Мама Беларусь, моя вина. Егор Шарангович, давай, вперёд».