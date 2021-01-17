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Кирилл Капризов помог «Миннесоте» установить новый рекорд НХЛ

Кирилл Капризов помог «Миннесоте» установить новый рекорд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Подопечные Дина Эвасона после двух периодов проигрывали со счётом 1:3, но смогли отыграться в основное время и одержать победу в овертайме. Примечательно, что «дикари» совершили подобный камбэк второй раз кряду. Это произошло с «Уайлд» во второй раз в истории (впервые — в октябре 2014 года).

При этом «Миннесота» установила новый рекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, одержавшей две подобные победы в двух матчах на старте сезона. Результативная передача в овертайме на счету российского форварда Кирилла Капризова.

Победная передача Кирилла Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Кингз». Видео
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