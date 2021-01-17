Нападающий «Анахайма» Макс Комтуа повторил достижение Коннора Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» переиграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Питера Дебура, одержавшей вторую победу кряду. В первом матче сезона «золотые рыцари» также обыграли «Анахайм» (5:2).

При этом автором всех трёх заброшенных шайб «уток» на старте сезона стал один и тот же хоккеист — нападающий Макс Комтуа. Канадский форвард стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, забросившим первые три шайбы команды в регулярке.

Последним подобное удавалось сделать капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (сезон-2017/2018). Подобное достижение есть и в активе Свинни Шриннера, Джорджа Ги, Вилли Плетта, Реала Клотье, Мюррея Кравена, Кейта Ткачука и Пола Штястны.

Рекорд в этой номинации принадлежит нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу. В октябре 2016 года он забросил первые четыре шайбы «листьев» со старта сезона. В том сезоне американский форвард оформил натуральный покер в матче открытия.