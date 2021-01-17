Хартли: понятно, что Секач выбыл на некоторое время, но он должен вернуться к плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии травмированных игроков омской команды.

«Стась вернулся в состав. Это отличная новость. Наше меньшинство немного ослабло в связи с отсутствием Стася, Покки и Шарипзянова. Но это часть игры. К сожалению, в команде были серьёзные травмы, выбыли одни из ключевых для обороны игроков. В то же время, другие игроки получили возможность попасть в состав, и они хорошо показали себя.

Секач выбыл? Я разговаривал с ним после матча, видел, что ему наложили швы. Он получил некоторые повреждения, но, по словам врача нашей команды, уже чувствует себя лучше. Понятно, что он выбыл на некоторое время, не знаю точно, как долго его не будет, но он должен вернуться к плей-офф», — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.