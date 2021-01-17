Куинн: первый матч с «Айлендерс» получился стыдным, но всё дело в том, как вы реагируете

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). В первом матче сезона между этими командами «синерубашечники» были разгромлены — 0:4.
«Был на 100% уверен, что мы не будем выглядеть так же плохо, как в прошлом матче. Должен отдать должное нашим лидерам — Мике Забинежаду, Крису Крайдеру, Артемию Панарину…
Джейкоб Труба провёл один из лучших матчей за клуб. И то, что он делал в промежутке между первой встречей и сегодняшней, во многом помогло нам добиться правильного мышления.
Никто не был доволен тем, что произошло в прошлом матче. Это был стыдный матч, но всё дело в том, как вы реагируете. Надеюсь, после сегодняшней победы мы пойдём по правильному пути», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
- 17 января 2021
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