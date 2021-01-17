Давыдов — о защите «Динамо»: нет яркого лидера, «злой собаки». Вариант с Паниным интересен

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что московскому «Динамо» не хватает лидера в обороне.
«У нас три примерно равных вратаря – Ерёменко, Гарипов и Бочаров. При их чередовании мы увидели, что ситуация кардинально не меняется. О чём это говорит? Не там ищем проблему. Всё последнее время говорю, что не происходит стабилизации игры в обороне. Ошибки в позиционной защите повторяются, в целом мы не видим в этой линии яркого лидера. Защитника именно в традициях московского «Динамо» – стабильного, неуступчивого, жёсткого, которого в лиге побаивались бы. Как говорится, «злой собаки». Рассчитывал, что таким защитником может стать Миронов. В каких-то моментах Андрей прогрессирует, начал забивать, но всё-таки именно на лидерский уровень пока не выходит. Так что резерв как раз в обороне.
Слухи о Панине? Стилистически Панин действительно «злая собака», о таком варианте слышал, считаю его интересным. Но этот защитник – лидер и капитан «Салавата», наряду с финскими нападающими он цементирует всю уфимскую команду. Так что тут вопрос работы на трансферном рынке и конкуренции с Уфой. В своё время мы воспитали Каспарайтиса – великолепного защитника, пусть и силовой специализации, без большого количества набранных очков. Современный хоккей требует от защитников менее жёсткого и более созидательного хоккея. Одного-двух молодых с потенциалом вижу, но вырастить лидера – это долгая работа. Не одного-двух сезонов», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 17 января 2021
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