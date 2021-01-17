Журавлёв: «Ак Барс» мне роднее «Торпедо»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который состоится 17 января на «Татнефть Арене».
«Торпедо" — хорошая, мобильная, быстрая команда. Они хорошо играют в атаке, много забивают. Нам нужно будет хорошо сыграть в обороне, плотнее — в средней зоне, чтобы не давать им много пространства и возможности для атак. И нам надо больше времени проводить в чужой зоне.
Принципиален ли матч лично для меня? Нет, я достаточно рано, в 12 лет, уехал в Казань. Да, занимался в школе «Торпедо», но всё равно считаю «Ак Барс» своей командой, она мне роднее. Оба раза забил в Нижнем Новгороде. Наверное, домашние стены помогают. Опять же, болельщики, родители и родственники там всегда поддерживают. Вообще, не зацикливаюсь на этом. Может, и везение есть. Сегодня посмотрим», — цитирует Журавлёва пресс-служба казанского клуба.
- 17 января 2021
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