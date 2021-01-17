Вайсфельд: мало кто удивится, если Овечкин сегодня забьёт «Питтсбургу»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».
«Очень здорово, что теперь «Матч ТВ» показывает НХЛ. Это очень интересно болельщикам. Противостояние Малкин — Овечкин, в какой бы они форме ни находились, всегда вызывает ажиотаж. Это два самых титулованных российских действующих игрока в НХЛ. Очень интересно, что они покажут в битве друг с другом.
Да, «Питтсбург» проиграл два матча на старте, а вот «Вашингтон» два раза выиграл. Но ещё слишком рано делать выводы. И это такой сезон, когда трудно быть всегда в идеальной форме из-за ковидной ситуации. Да и слишком мало матчей прошло.
Есть ли предчувствие, что сегодня забьёт Александр Овечкин? Открою военную тайну: такое предчувствие у меня в каждом его матче. Если он сегодня забьёт «Питтсбургу», мало кто удивится», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 17 января. Начало — в 20:00 мск.
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