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Вайсфельд: мало кто удивится, если Овечкин сегодня забьёт «Питтсбургу»

Вайсфельд: мало кто удивится, если Овечкин сегодня забьёт «Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».

«Очень здорово, что теперь «Матч ТВ» показывает НХЛ. Это очень интересно болельщикам. Противостояние Малкин — Овечкин, в какой бы они форме ни находились, всегда вызывает ажиотаж. Это два самых титулованных российских действующих игрока в НХЛ. Очень интересно, что они покажут в битве друг с другом.

Да, «Питтсбург» проиграл два матча на старте, а вот «Вашингтон» два раза выиграл. Но ещё слишком рано делать выводы. И это такой сезон, когда трудно быть всегда в идеальной форме из-за ковидной ситуации. Да и слишком мало матчей прошло.

Есть ли предчувствие, что сегодня забьёт Александр Овечкин? Открою военную тайну: такое предчувствие у меня в каждом его матче. Если он сегодня забьёт «Питтсбургу», мало кто удивится», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 17 января. Начало — в 20:00 мск.

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