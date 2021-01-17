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«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Автомобилисту»

«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Питер Холланд, который набрал 3 (1+2) очка. Два очка на счету Захара Арзамасцева (0+2). Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил Клим Костин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье кряду поражение омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
0:1 Костин (Найт, Буше) – 16:25' (5x5)   1:1 Холланд (Арзамасцев) – 26:51' (5x5)   2:1 Протапович (Холланд, Бочаров) – 44:09' (5x5)   3:1 Голышев (Дацюк, Арзамасцев) – 45:40' (5x5)   4:1 Хольцер (Холланд, Трямкин) – 59:37' (en)
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