«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Автомобилисту»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Питер Холланд, который набрал 3 (1+2) очка. Два очка на счету Захара Арзамасцева (0+2). Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил Клим Костин.

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Это третье кряду поражение омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 19 января.