ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби
ЦСКА и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 17 января, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Робинсон — Блажиевский, Сошников — Попов — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Слепышев — Андронов — Соркин;
Рыков, Афанасьев, Коростелёв — Мингачёв — Ртищев.
СКА:
Аскаров (Хелльберг);
Фантенберг — Ожиганов, Галимов — Кемппайнен — Стрёмвалль;
Галенюк — Дыбленко, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Аалтонен — Кетов;
Белов, Кукштель, Грошев — Цицюра — Подколзин.
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