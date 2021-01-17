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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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17:50 Мск
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ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 17 января, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Робинсон — Блажиевский, Сошников — Попов — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Слепышев — Андронов — Соркин;
Рыков, Афанасьев, Коростелёв — Мингачёв — Ртищев.

СКА:

Аскаров (Хелльберг);
Фантенберг — Ожиганов, Галимов — Кемппайнен — Стрёмвалль;
Галенюк — Дыбленко, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Аалтонен — Кетов;
Белов, Кукштель, Грошев — Цицюра — Подколзин.

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