ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

ЦСКА и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 17 января, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);

Робинсон — Блажиевский, Сошников — Попов — Лайпсик;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Сергеев, Слепышев — Андронов — Соркин;

Рыков, Афанасьев, Коростелёв — Мингачёв — Ртищев.

СКА:

Аскаров (Хелльберг);

Фантенберг — Ожиганов, Галимов — Кемппайнен — Стрёмвалль;

Галенюк — Дыбленко, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Тимкин — Аалтонен — Кетов;

Белов, Кукштель, Грошев — Цицюра — Подколзин.