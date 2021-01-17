Куммола: Братислава и Хернинг хотят взять ЧМ-2021, а Латвия — лучший вариант для «пузыря»

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что совет ИИХФ на следующей неделе рассмотрит вопрос о месте проведения ЧМ-2021.
«Латвия будет лучшим вариантом для ЧМ-2021, если ситуация с коронавирусом будет настолько плохая, что придётся играть в «пузыре». Условия там не лучшие, но к турниру там могут достроить другую арену. Но есть и другие варианты, Братислава и Хернинг уже предложили провести турнир.
Вариант с Финляндией? Мы будем принимать турнир в 2022 году. Я больше не буду это комментировать, потому что это вопрос финской федерации хоккея, но Финляндия — это не первый вариант. Когда будет принято окончательное решение? На следующей неделе нам предстоит принять непростые решения», — приводит слова Куммолы Iltalehti.
Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men вчера, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.
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