Самсонов займёт место в воротах «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»
Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз», сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Самсонов сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2.55. Из-за повреждения российский голкипер пропустил плей-офф. Сообщалось, что у голкипера защемление нерва в спине.
Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 17 января. Начало — в 20:00 мск.
На старте сезона «столичный» клуб дважды обыграл «Баффало Сэйбрз», а «Питтсбург» проиграл обе встречи с «Филадельфией Флайерз».
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