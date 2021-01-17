Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минчан Павел Варфоломеев. В основное время шайбы забросили Роб Клинкхаммер («Динамо») и Адам Лишка («Северсталь»).
Таким образом, белорусский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Северсталь» в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 19 января.
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