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Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минчан Павел Варфоломеев. В основное время шайбы забросили Роб Клинкхаммер («Динамо») и Адам Лишка («Северсталь»).

Таким образом, белорусский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Северсталь» в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Клинкхаммер (Принс) – 16:24' (5x5)   1:1 Лишка (Морозов, Няттинен) – 53:44' (5x4)   1:2 Варфоломеев – 65:00' (ПБ)
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