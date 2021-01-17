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«Торпедо» в гостях проиграло «Ак Барсу», не забросив ни одной шайбы

«Торпедо» в гостях проиграло «Ак Барсу», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Петров и Патрис Кормье. Свой третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, который отразил 31 бросок.

Это четвёртое поражение нижегородского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с рижским «Динамо», а «Торпедо» в Нижнем Новогороде — с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Петров (Журавлёв) – 43:45' (5x5)   2:0 Кормье – 59:42' (en)
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