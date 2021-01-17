«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа. Два очка в составе гостей набрал Егор Миловзоров (1+1).

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Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 января дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Сибирь» 19 января в Подольске — с местным «Витязем».