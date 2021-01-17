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«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»

«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа. Два очка в составе гостей набрал Егор Миловзоров (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 января дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Сибирь» 19 января в Подольске — с местным «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Миловзоров (Гуркин, Ли) – 08:15' (5x4)   1:1 Муранов (Тарасов, Миронов) – 10:54' (4x5)   2:1 Шипачёв – 32:46' (5x5)   2:2 Шаров (Йокипакка) – 39:39' (5x5)   3:2 Яшкин (Сергеев, Кагарлицкий) – 47:09' (5x4)   3:3 Чесалин (Миловзоров) – 58:43' (6x5)   3:4 Руохомаа – 65:00' (ПБ)
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