Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 1-й период, в счёте ведут гости – 2:1.
Свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ забросил капитан «столичных» Александр Овечкин. Россиянин отличился на 15-й минуте, ему ассистировали Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Таким образом, Овечкин забросил свою 707 шайбу в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошлом сезоне Овечкин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 48 голов и сделав 19 результативных передач.
Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.
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