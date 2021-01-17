Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Питтсбурга»

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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 1-й период, в счёте ведут гости – 2:1.

Свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ забросил капитан «столичных» Александр Овечкин. Россиянин отличился на 15-й минуте, ему ассистировали Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Таким образом, Овечкин забросил свою 707 шайбу в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 48 голов и сделав 19 результативных передач.

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.