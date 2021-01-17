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Муранов: в начале сезона залетало много непонятных голов, моей вины там не было

Муранов: в начале сезона залетало много непонятных голов, моей вины там не было
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:4 Б).

«По матчу могу сказать, что выигрывали матч, но на последних минутах мы его упустили. Вызваться на буллиты? Это не от меня зависит. У нас есть тренерский штаб, который выбрал ребят, лучше готовых к буллитам. Буду тренироваться.

Спасибо тренерскому штабу, что выпускают в меньшинстве. Обычно выхожу с Владом Ефремовым, но тут случилась пересменка, Даниил Тарасов мне хорошо отдал, и получилось забить.

Исправляю свою игру в обороне? В начале сезона залетало много голов непонятных. Нефарт был, моей вины там не было. Надо было просто переждать эту полосу», — передаёт слова Муранова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»
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