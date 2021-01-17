Тарасов – о спаде результативности: надеюсь, что с возвращением Линдберга всё наладится

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:4 Б).
«Опустошение, что в конце упустили игру, за минуту до конца матча пропустили. В конце периодов у нас какая-то болезнь — пропускать голы, из-за этого такой итог, проиграли.
Не знаю, вроде бы на тренировках отрабатываем буллиты, есть мастеровитые ребята. Но в то же время это лотерея, где-то нам не везёт, мастерства не хватает в чём-то. Но почему-то в буллитах проигрываем чаще, чем выигрываем.
Я перестал регулярно набирать очки? Не знаю, если бы весь сезон в каждой игре набирал бы очки, то было бы всё по-другому. Но где-то на команду пытаюсь больше играть, в обороне, плюс много травм в нашем звене, оба шведа выбывали надолго. Сейчас один вернулся, первую встречу провёл, постоянно играю с новыми партнёрами, вроде бы только найдёшь понимание, то одного убирают, то кто-то получит травму. Надеюсь, скоро Оскар Линдберг выйдет, и всё наладится», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 января 2021
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