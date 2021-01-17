«Монреаль» перевёл в запас Александра Романова из-за потолка зарплат
Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов переведён в запасной состав команды, сообщает пресс-служба канадского клуба в «Твиттере».
Хоккеисты, которые находятся в «команде-такси», имеют право тренироваться с командой, однако они не учитываются в платёжной ведомости клуба. Отмечается, что Романов будет доступен для участия в предстоящем матче с «Эдмонтон Ойлерз».
В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провёл два матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «0». В среднем он проводил на льду 18 минут и 48 секунд.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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