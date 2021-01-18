Юханссона затолкали в ворота, чирлидерша выполнила шпагат. Яркие фото с матча ЦСКА — СКА

Вчера, 17 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.



Шайбы в составе победителей забили Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков. Единственную шайбу у СКА забил Эмиль Галимов.



Это пятое поражение санкт-петербургского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а СКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 19 января.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.