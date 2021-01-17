«Питтсбург» — «Вашингтон»: Севьюр забил после грубой ошибки Самсонова за воротами

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 2-й период, счёт — 3:3.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов допустил грубую ошибку в начале второго периода. Вратарь неосторожно вышел за ворота и неудачно распорядился шайбой, после чего нападающий «пингвинов» Колтон Севьюр легко поразил ворота. Шайба после броска Севьюра попала в камеру, которая находилась под перекладиной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.