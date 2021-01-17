«Питтсбург» — «Вашингтон»: Севьюр забил после грубой ошибки Самсонова за воротами
В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 2-й период, счёт — 3:3.
Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов допустил грубую ошибку в начале второго периода. Вратарь неосторожно вышел за ворота и неудачно распорядился шайбой, после чего нападающий «пингвинов» Колтон Севьюр легко поразил ворота. Шайба после броска Севьюра попала в камеру, которая находилась под перекладиной.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.
Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Питтсбурга»
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
22:40
-
22:22
-
21:53
-
21:26
-
21:24
-
21:05
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:38
-
20:17
-
20:06
-
19:47
-
19:35
-
19:22
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:23
-
17:18
-
17:13
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:10
-
13:46
-
13:34
-
13:22
-
12:45
-
12:07
-
12:00
-
11:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам