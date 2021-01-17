«Питтсбург» — «Вашингтон»: после броска Овечкина шайба попала в две штанги
В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, счёт — 3:3.
Хорошую возможность оформить дубль и вывести свою команду вперёд имел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский нападающий зарядил из круга вбрасывания и попал в две штанги.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».
В прошлом сезоне Овечкин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 48 голов и сделав 19 результативных передач.
Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.
Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Питтсбурга»
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
22:40
-
22:22
-
21:53
-
21:26
-
21:24
-
21:05
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:38
-
20:17
-
20:06
-
19:47
-
19:35
-
19:22
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:23
-
17:18
-
17:13
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:10
-
13:46
-
13:34
-
13:22
-
12:45
-
12:07
-
12:00
-
11:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам