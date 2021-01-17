«Питтсбург» — «Вашингтон»: после броска Овечкина шайба попала в две штанги

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, счёт — 3:3.

Хорошую возможность оформить дубль и вывести свою команду вперёд имел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский нападающий зарядил из круга вбрасывания и попал в две штанги.

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В прошлом сезоне Овечкин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 48 голов и сделав 19 результативных передач.

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Вашингтон» выиграл этот трофей в 2018 году.