«СКА идёт по своему плану». Валерий Брагин прокомментировал поражение в «армейском» дерби
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).
«Команда идёт по своему плану, идёт ротация, Аскарову дали сыграть сегодня, молодёжи много. Идём по своему плану. По игре второй период был неплохой, но не получилось цельной игры. Марченко и Ткачёв готовятся. Нужно все 60 минут работать и в плане тактики очень грамотно играть. Мы стараемся, ищем ходы, надеемся, что дальше лучше будет», — приводит слова Брагина пресс-служба лиги.
Это пятое поражение санкт-петербургского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а СКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 19 января.
ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне
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