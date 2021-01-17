Белов: у СКА нет пока командной игры, не работает большинство

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с ЦСКА (1:3).
«Неплохой по накалу матч, ЦСКА больше хотел, получше поборолись, побольше побросали, побольше на себя поймали, и результат – на табло.
Мне кажется, у нас нет пока командной игры, не работает большинство. Мы все смотрим в одном направлении, рук не опускаем, готовимся. Уже начали физически команду отпускать, чуть побольше выходных дают. Нужно правильно к этому относиться – восстановиться физически, подходить правильно к плей-офф, понимая, что лишний выходной – это не возможность загулять. Лучше лишний часок поспать, правильное питание, правильное отношение.
По моему богатому опыту времени достаточно, часто бывает, что за неделю всё меняется, а в плей-офф всё за несколько дней с ног на голову, мы в себя верим, знаем, что у нас есть мастерство и физические кондиции. Мы понимаем, как играть и я верю, что результат придёт», — приводит слова Белова пресс-служба КХЛ.
- 17 января 2021
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