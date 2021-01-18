«Флорида» в первом матче сезона обыграла «Чикаго»

«Флорида Пантерз» в своём первом матче сезона НХЛ дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хёрнквист и Джонатан Юбердо. На счету финского хоккеиста российского происхождения Александра Баркова одна результативная передача.

В составе «Чикаго» шайбы в ворота соперника забросили Алекс Дебринкэт и Коннор Мёрфи. Российский защитник гостей Никита Задоров отыграл 19.33, нанёс 3 броска в створ и заработал коэффициент полезности «-1». «Блэкхоукс» потерпели третье поражение в трех матчах на старте сезона.

Следующий матч эти команды проведут между собой также на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» 20 января. После этого «Чикаго» сыграет два домашних матча с «Детройт Ред Уингз» 23 и 24 января.