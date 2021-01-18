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«Флорида» в первом матче сезона обыграла «Чикаго»

«Флорида» в первом матче сезона обыграла «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» в своём первом матче сезона НХЛ дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хёрнквист и Джонатан Юбердо. На счету финского хоккеиста российского происхождения Александра Баркова одна результативная передача.

В составе «Чикаго» шайбы в ворота соперника забросили Алекс Дебринкэт и Коннор Мёрфи. Российский защитник гостей Никита Задоров отыграл 19.33, нанёс 3 броска в створ и заработал коэффициент полезности «-1». «Блэкхоукс» потерпели третье поражение в трех матчах на старте сезона.

Следующий матч эти команды проведут между собой также на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» 20 января. После этого «Чикаго» сыграет два домашних матча с «Детройт Ред Уингз» 23 и 24 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Экблад – 20:12' (5x5)   2:0 Яндл (Юбердо, Луостаринен) – 25:33' (5x5)   2:1 Дебринкэт (Кит, Кейн) – 32:24' (5x4)   2:2 Мёрфи (Кит, Зутер) – 42:53' (4x4)   3:2 Луостаринен (Вераге, Строльман) – 43:15' (4x4)   4:2 Хёрнквист (Юбердо, Гудас) – 45:57' (5x5)   5:2 Юбердо (Барков, Хёрнквист) – 56:55' (5x4)
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