Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал победу в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал итоги встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 Б).



«Не думаю, что мы начали матч так, как этого хотели, нам нужно заняться этим. Мне понравился ответ нашей команды. Я думаю, что наши ребята играли жёстко во втором и третьем периодах против очень хорошей команды. Нам нужно прикладывать подобные усилия и вместе с тем играть с чувством цели. И, думаю, мы сделали это во втором и третьем периодах», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.



В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов