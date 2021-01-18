Лавиолетт — о поражении от «Питтсбурга»: с некоторыми вещами надо разобраться. Но ещё рано
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал итоги встречи с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).
«Мне понравился первый период. В третьем была борьба. Вторым периодом я доволен не был. Некоторые вещи, которые мы делаем с шайбой, не ведут к тому, что мы направляемся и остаёмся в зоне атаки. С этим надо разобраться. Но, опять же, ещё рано. Это матч номер три. Мы продолжим работу», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.
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