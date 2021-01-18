Разин — после встречи с минским «Динамо»: война на льду, дружба после матча
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин после домашней встречи с минским «Динамо» (1:2 Б) опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме».
На снимке Разин обнимает наставника «зубров» Крэйга Вудкрофта. Помимо других представителей «Динамо», на фото также можно увидеть Михаила Грабовского и Андрея Мезина.
«Война на льду, дружба после матча», – подписал фото Разин.
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минчан Павел Варфоломеев.
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов
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