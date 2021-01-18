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Кенневилл: Бобровский готов, но мы действуем осторожно, чтобы он набрал лучшие кондиции

Кенневилл: Бобровский готов, но мы действуем осторожно, чтобы он набрал лучшие кондиции
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после матча чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) прокомментировал отсутствие вратаря Сергея Бобровского.

«Он готов, но мы с ним действуем осторожно, чтобы он ещё набрал лучшие кондиции и был более чем готов», — приводит слова Кенневилла пресс-служба НХЛ.

По словам тренера, Бобровский должен быть готов сыграть в следующем матче — вновь с «Чикаго».

32-летний Бобровский пропустил тренировочный лагерь «Флориды», при этом о причинах не сообщается. Бобровский стал игроком «Флориды» в 2019 году. В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 50 матчей в НХЛ, отразил 90% бросков, коэффициент надёжности – 3,23. Ранее Бобровский выступал за «Филадельфию» и «Коламбус», в составе которого два раза завоёвывал приз «Везина Трофи» (в 2013 и 2017 годах), вручаемый лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Кенневилль: Бобровский провёл хорошее межсезонье. Он будет большой частью успеха «Флориды»
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