Малкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трёх матчах сезона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в матче с «Вашингтон Кэпиталз».



Россиянин провёл на льду 21 минуту и 58 секунд (4.38 из которых в большинстве), нанёс два броска по воротам и выиграл 9 из 10 вбрасываний, но не отметился результативными действиями.



Таким образом, российский форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трёх матчах сезона.



Всего в НХЛ Малкин принял участие в 910 матчах регулярного чемпионата, забросив 416 шайб и отдав 660 результативных передач при общем показателе полезности "+71" и 960 минутах штрафного времени. На его счету также 166 встреча в плей-офф НХЛ, в которой он забросил 63 шайбы и отдал 106 результативных передач при коэффициенте полезности "+6" и 228 минутах штрафа.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов