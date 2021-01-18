Малкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трёх матчах сезона
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
Россиянин провёл на льду 21 минуту и 58 секунд (4.38 из которых в большинстве), нанёс два броска по воротам и выиграл 9 из 10 вбрасываний, но не отметился результативными действиями.
Таким образом, российский форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трёх матчах сезона.
Всего в НХЛ Малкин принял участие в 910 матчах регулярного чемпионата, забросив 416 шайб и отдав 660 результативных передач при общем показателе полезности "+71" и 960 минутах штрафного времени. На его счету также 166 встреча в плей-офф НХЛ, в которой он забросил 63 шайбы и отдал 106 результативных передач при коэффициенте полезности "+6" и 228 минутах штрафа.
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