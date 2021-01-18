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Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б). Первой звездой был признан форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель, в активе которого результативный пас и победный буллит в этой встрече.

Нападающий «Флориды Пантерз» Ээту Луостаринен стал второй звездой дня. Он набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов
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