Б. Миронов: СКА не боится доверять 18-летнему Аскарову даже в матче с ЦСКА

Призёр двух Олимпиад в составе сборной России, а ныне тренер Борис Миронов высказал мнение об игре санкт-петербургского СКА в последних матчах чемпионата КХЛ



«Для обеих команд — СКА и ЦСКА — более принципиального соперника нет. Проигрывать, бесспорно, очень неприятно, но при этом для СКА никакой трагедии нет. По сути, команды, скорее всего, уже заняли итоговые места в таблице. Вся настоящая борьба будет в плей-офф, который стартует уже меньше чем через полтора месяца. Относительно СКА могу сказать: как мне показалось, команда находится под нагрузкой. Идёт планомерная подготовка к плей-офф. Вскоре питерцы будут демонстрировать хорошую, кубковую игру и показывать хорошие результаты.



Я бы отметил другой, на мой взгляд, более важный момент. Важно другое, что руководство питерцев не боится доверять такие ответственные матчи 18-летнему Ярославу Аскарову. Знаю, что этого голкипера многие считают очень перспективным и подающим большие надежды. Кроме того, в матче с ЦСКА играло целое молодёжное звено: с уже опытным Подколзиным, у которого позади три молодёжных чемпионата мира, действовали Грошев и Кукштель, а также появлялся Цицюра. И это не какая-то разовая акция, подобное СКА практикует каждый матч, независимо от турнирных задач и места, которое занимает соперник. Через такие матчи молодёжь набирается огромного опыта, что сказывается на их дальнейшей карьере. Одно дело играть со слабым соперником или середняком, другое — с ЦСКА», — сказал Миронов «Чемпионату».

ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне