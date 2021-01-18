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Министр иностранных дел Латвии: Минск — неподходящее место для проведения чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Министр иностранных дел Латвии: Минск — неподходящее место для проведения чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал спонсоров ИИХФ, отказавшихся от спонсирования ЧМ-2021 в случае его проведения в Беларуси.

«Я приветствую принципиальную позицию таких компаний, как Skoda и Nivea Men. ИИХФ должен принять правильное решение.

Минск — неподходящее место для проведения чемпионата мира по хоккею из-за огромных нарушений прав белорусских граждан нелегитимным режимом Лукашенко», — написал Ринкевич на своей странице в «Твиттере».

Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men позавчера, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021
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