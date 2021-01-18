Министр иностранных дел Латвии: Минск — неподходящее место для проведения чемпионата мира

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал спонсоров ИИХФ, отказавшихся от спонсирования ЧМ-2021 в случае его проведения в Беларуси.



«Я приветствую принципиальную позицию таких компаний, как Skoda и Nivea Men. ИИХФ должен принять правильное решение.



Минск — неподходящее место для проведения чемпионата мира по хоккею из-за огромных нарушений прав белорусских граждан нелегитимным режимом Лукашенко», — написал Ринкевич на своей странице в «Твиттере».



Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men позавчера, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.



Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021