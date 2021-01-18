Форвард «Амура» Полунина оштрафован за жёсткий удар в голову Старченко

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между нур-султанским «Барысом» и хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Александра Полунина по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

На 24-й минуте матча Полунин в борьбе за шайбу нанёс удар локтем в голову Романа Старченко. Казахстанскому хоккеисту потребовалось время, чтобы прийти в себя. Полунин был удалён до конца матча.

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