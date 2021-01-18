Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский вернулся в общую группу

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский тренируется в общей группе без ограничений, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



Из-за травмы российский игрок обороны не принимал участия в матчах с 27 октября 2020 года.



Отмечается, что по индивидуальной программе пока работают Йори Лехтеря, Илья Зубов и Андрей Кутейкин. Ранее они также были травмированы. Решение об их участии в ближайших матчах примет тренерский штаб.



В нынешнем сезоне 31-летний Вишневский принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил два шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "-3" и 14 минутах штрафного времени.

Игроки «Спартака» Лехтеря, Дм. Вишневский, Никишин и Кутейкин получили травмы