ЦСКА продлил соглашение с защитником Артёмом Сергеевым на два года

ЦСКА продлил соглашение с защитником Артёмом Сергеевым, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Отмечается, что новый контракт будет действовать ещё два сезона.
Артем Сергеев перешел в ЦСКА в это межсезонье в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», за который выступал в двух предыдущих сезонах. Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.
Сергеев до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.
С 2015 по 2018 год Артем уже выступал за ЦСКА.
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