«Он даже не смог размяться». Форвард «Виннипега» Лайне получил травму

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне получил травму, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он досрочно покинул тренировку вчера, 17 января.



«Он даже не смог размяться. Не знаю, получится ли рассчитывать на него в ближайшее время. Подождём до 19 января, чтобы узнать, как он себя чувствует», — приводит слова главного тренера «Джетс» Пола Мориса пресс-служба НХЛ.



Сегодня, 18 января, «Виннипегу» предстоит встретиться с «Торонто Мэйпл Лифс».



Напомним, у 22-летнего Лайне действует последний год контракта с «Виннипегом» ($ 6,75 млн), после чего он станет ограниченно свободным агентом. В сезоне-2019/2020 Лайне набрал 63 (28+35) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Слухи, что финский форвард хочет покинуть «Виннипег», появляются уже на протяжении нескольких месяцев.

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