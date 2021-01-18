Фазель: самый поздний срок принятия решения о ЧМ-2021 — начало следующей недели

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение о том, где пройдёт чемпионат мира по хоккею 2021 года, будет принято не позднее начала следующей недели.

«Совещание с советом пройдёт в понедельник после обеда. Самый поздний срок принятия решения о будущем чемпионата мира по хоккею 2021 года — начало следующей недели», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».

Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men вчера, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».