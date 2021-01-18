Фазель: самый поздний срок принятия решения о ЧМ-2021 — начало следующей недели

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение о том, где пройдёт чемпионат мира по хоккею 2021 года, будет принято не позднее начала следующей недели.
«Совещание с советом пройдёт в понедельник после обеда. Самый поздний срок принятия решения о будущем чемпионата мира по хоккею 2021 года — начало следующей недели», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».
Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men вчера, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.
Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».
- 18 января 2021
-
16:36
-
13:53
-
13:00
-
12:35
-
09:58
- 17 января 2021
-
18:38
-
18:00
- 16 января 2021
-
23:53
-
21:44
-
19:19
-
19:07
-
18:50
-
18:23
-
17:46
-
16:17
-
15:42
-
14:55
-
13:54
- 15 января 2021
-
19:59
-
18:11
- 14 января 2021
-
13:00
-
12:08
- 13 января 2021
-
11:24
-
08:39
- 12 января 2021
-
23:16
-
20:06
-
14:00
-
07:24
- 11 января 2021
-
18:05
-
16:26
-
15:27
-
14:51
-
13:47
-
13:09
-
13:00